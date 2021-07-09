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В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга с "затонувшим" городом: видео

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09.07.2021, 20:33
В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга с
Фото: facebook.com/DeepDiveDubai

В Дубае открылся самый глубокий бассейн для дайвинга в мире. 60-метровый Deep Dive Dubai побил рекорд польского бассейна Deepspot, глубина которого – более 45 метров, пишет CNN.

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Бассейн наполнен 14 миллионами литров пресной воды. Это объем шести олимпийских бассейнов. Deep Dive Dubai как минимум в четыре раза больше, чем любой другой бассейн для дайвинга в мире.

На данный момент объект работает только по приглашениям, для широкой публики он откроется в конце года. Наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мухаммед бин Рашид Аль Мактум , заядлый ныряльщик, был одним из первых посетителей бассейна.

Температура воды поддерживается на уровне 30 градусов по Цельсию. Это комфортная температура для использования тонкого гидрокостюма или купальника.

Бассейн расположен внутри сооружения в форме устрицы на площади 1500 кв м, что является намеком на историю Объединенных Арабских Эмиратов как нации ныряльщиков за жемчугом.

Наиболее захватывающий объект Deep Dive Dubai – это, вероятно, подводный город. Там дайверы могут исследовать "заброшенные" квартиры затонувшего города. Бассейн оборудован современными системами освещения и звука для создания необходимой атмосферы.

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Объект также служит подводной киностудией – крупнейшей в своем роде в регионе.

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Бассейн оснащен самой современной в регионе 12-местной барокамерой на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

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Вадим Ребрина
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дайвинг Дубай бассейн
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