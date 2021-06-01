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В Лондоне между двумя 10-этажными зданиями устроили прозрачный бассейн: фото, видео

01.06.2021, 21:47
В Лондоне между двумя 10-этажными зданиями устроили прозрачный бассейн: фото, видео - Фото
Фото: EPA

Жители элитного жилого комплекса на юго-западе Лондона Embassy Gardens воспользовались возможностью, чтобы охладиться в бассейне, расположенном на высоте 35 метров над землей в 14-метровом зазоре между двумя 10-этажными зданиями. Об этом сообщает BBC.

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Sky Pool (небесный бассейн) описывается как "первый в мире прозрачный бассейн". Плавая в нем, можно любоваться видом на британский парламент, Темзу и колесо обозрения London Eye.

Однако, как сообщает агентство, бассейн открыт не для всех жителей комплекса, в котором арендная плата составляет от 1800 до 6500 фунтов стерлингов в месяц.

The Guardian уточняет, что жильцам квартир с долевой собственностью (жилец владеет частью квартиры, остальное - арендует) не разрешается пользоваться бассейном, а также другими объектами вроде бара на крыше рядом с оранжереей. Более того, им даже приходится входить в здание через другую дверь.

По данным издания, квартира с двумя спальнями в Embassy стоит более 1 миллиона фунтов стерлингов, а апартаменты в пентхаусе обойдутся в 5 миллионов фунтов стерлингов.

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Вадим Ребрина
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лондон бассейн архитектура
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