В Лондоне между двумя 10-этажными зданиями устроили прозрачный бассейн: фото, видео

Жители элитного жилого комплекса на юго-западе Лондона Embassy Gardens воспользовались возможностью, чтобы охладиться в бассейне, расположенном на высоте 35 метров над землей в 14-метровом зазоре между двумя 10-этажными зданиями. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Sky Pool (небесный бассейн) описывается как "первый в мире прозрачный бассейн". Плавая в нем, можно любоваться видом на британский парламент, Темзу и колесо обозрения London Eye.

Однако, как сообщает агентство, бассейн открыт не для всех жителей комплекса, в котором арендная плата составляет от 1800 до 6500 фунтов стерлингов в месяц.

The Guardian уточняет, что жильцам квартир с долевой собственностью (жилец владеет частью квартиры, остальное - арендует) не разрешается пользоваться бассейном, а также другими объектами вроде бара на крыше рядом с оранжереей. Более того, им даже приходится входить в здание через другую дверь.

По данным издания, квартира с двумя спальнями в Embassy стоит более 1 миллиона фунтов стерлингов, а апартаменты в пентхаусе обойдутся в 5 миллионов фунтов стерлингов.

Читайте также: В Польше открыли самый глубокий бассейн для дайвинга: видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.