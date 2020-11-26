Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив

В Польше открыли самый глубокий бассейн для дайвинга: видео

В польском городе Мщонуве открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга и подводного плавания Deepspot. Бассейн быстро стал местной достропримечательностью – сюда приходят не только позаниматься самому, но и понаблюдать за другими дайверами через подводный туннель.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глубина Deepspot составляет 45,47 метров, температура – 32-34º на любом уровне. Внутри бассейна есть пятиэтажные "пещеры" со сталактитами, гостиничные номера, конференц-залы и ресторан. Для наблюдения за происходящим построили подводные туннели.

До этого самым глубоким местом для дайвинга в городских условиях считался бассейн в Падуе, Италия (42 метра).

Смотрите также: Женщинам в Бараселоне разрешили плавать топлес в бассейнах города

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: дайвинг, польша, видео, дайвер, бассейн
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Смотреть со звуком". Разделение ступеней космической ракеты Electron в полете – видео
"Смотреть со звуком". Разделение ступеней космической ракеты Electron в полете – видео
В Польше открыли самый глубокий бассейн для дайвинга: видео
В Польше открыли самый глубокий бассейн для дайвинга: видео
Пропагандисты РФ показали, как армяне едут из Карабаха, забирая с собой надгробья – видео
Пропагандисты РФ показали, как армяне едут из Карабаха, забирая с собой надгробья – видео
FMCG Тедис Украина проиграла АМКУ суд на 3,4 млрд грн
Без аукциона. Нафтогаз получил нефтегазовые месторождения на черноморском шельфе
ТЭК Без аукциона. Нафтогаз получил нефтегазовые месторождения на черноморском шельфе
Кабмин продлил на год экономические санкции на российские товары
Кабмин продлил на год экономические санкции на российские товары
Популярное
фото/видео
"Смотреть со звуком". Разделение ступеней космической ракеты Electron в полете – видео
"Смотреть со звуком". Разделение ступеней космической ракеты Electron в полете – видео
В Польше открыли самый глубокий бассейн для дайвинга: видео
В Польше открыли самый глубокий бассейн для дайвинга: видео 10:23
Пропагандисты РФ показали, как армяне едут из Карабаха, забирая с собой надгробья – видео
Пропагандисты РФ показали, как армяне едут из Карабаха, забирая с собой надгробья – видео 09:34
Лига Европы. "АЕК" – "Заря": где и когда смотреть трансляцию матча
Лига Европы. "АЕК" – "Заря": где и когда смотреть трансляцию матча 08:14
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 