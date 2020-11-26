В Польше открыли самый глубокий бассейн для дайвинга: видео

В польском городе Мщонуве открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга и подводного плавания Deepspot. Бассейн быстро стал местной достропримечательностью – сюда приходят не только позаниматься самому, но и понаблюдать за другими дайверами через подводный туннель.

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Глубина Deepspot составляет 45,47 метров, температура – 32-34º на любом уровне. Внутри бассейна есть пятиэтажные "пещеры" со сталактитами, гостиничные номера, конференц-залы и ресторан. Для наблюдения за происходящим построили подводные туннели.

До этого самым глубоким местом для дайвинга в городских условиях считался бассейн в Падуе, Италия (42 метра).

В феврале 2019 года в сеть выложили видео, как дайвер в одних плавках проплыл подо льдом озера.

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