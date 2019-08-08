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Барселона: Женщины могут плавать топлесс в городских бассейнах

Барселона: Женщины могут плавать топлесс в городских бассейнах - Фото
Фото: ЕРА
08.08.2019, 17:26

В нескольких бассейнах Барселоны женщинам запретили оставаться топлесс. Они пожаловались городским властям

Власти Барселоны после ряда жалоб на дискриминацию женщин в городских бассейнах официально подтвердили, что они могут купаться топлесс, так же, как это делают мужчины. Об этом сообщает CNN.

В Совете по юорьбе с дискриминацией сказали, что вообще испанское законодательство не запрещает женщинам купаться топлесс, однако в нем также нет четких правил, какой должна быть одежда посетителей муниципальных бассейнов. Вместе с тем законом запрещена дискриминация по половому признаку.

"В большинстве муниципальных бассейнов женщины топлесс - совершенно нормальная практика. Это не новая инициатива", - сказали в совете.

Однако, как показало проведенное советом расследование, в нескольких бассейнах были установлены правила, ограничивающие права женщин.

В результате канцелярия этого органа разослала в каждый муниципальный бассейн документ, в котором напомнила администрации о необходимости гарантировать равенство и не мешать женщинам оставаться топлесс.

2 августа власти Саудовской Аравии позволили женщинам старше 21 года подать заявление на получение паспорта без разрешения опекуна-мужчины.

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Барселона женщины дискриминация бассейн
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