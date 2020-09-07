Государственный гимн перед уроками в школах. Решение Киевсовета оспорили в суде

ОАСК рассматривает вопрос об открытии административного дела и о приостановке решения Киевсовета в качестве меры обеспечения по иску

Отменить решение Киевсовета об исполнении гимна Украины перед уроками в школах столицы просят в иске, поданном в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Кто подал иск, в ОАСК не сообщают.

Пункт решения Киевсовета о рекомендации учителям и ученикам исполнять гимн каждый день просят признать противоправным, а на время рассмотрения иска – остановить его действие в качестве меры обеспечения.

Суд рассматривает вопрос о наличии правовых оснований для применения мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

30 июля Киевсовет обязал учеников и учителей школ столицы исполнять перед уроками государственный гимн. Позже пресс-служба Киевсовета уточнила, что речь идет только о рекомендации.

Денис Юдин

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