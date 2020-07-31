В школах Киева ученики будут ежедневно исполнять гимн Украины перед уроками

Вчера Киевсовет принял решение о том, что теперь в школах столицы ученики будут исполнять гимн Украины перед уроками

В школах столицы ученики будут ежедневно исполнять гимн Украины перед уроками. Соответствующий проект решения был принят Киевсоветом на заседании 30 июля.

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Авторы проекта являются депутаты от ВО Свобода Олег Бондарчук, Юрий Сиротюк и Игорь Мирошниченко. "За" проголосовали 64 депутата Киевсовета.

"Обеспечить обязательное исполнение учениками, воспитателями, педагогическими сотрудниками в заведениях общего среднего образования государственного гимна Украины в начале каждого учебного дня и во время проведения торжественных мероприятий", - говорится в проекте решения.

"Каждый учебный день в школах Киева дети будут начинать исполнением национального славня. Этот проект решения авторства свободовцев Бондарчука, Мирошниченко и Сиротюка проголосовал Киевсовет. Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в США", - написал в Facebook Мирошниченко.

Владислав Сердюк

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