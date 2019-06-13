ГСЧС предупреждает о загрязнении воздуха в Киеве

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С 8 июня в столице из-за метеорологических условий накапливаются и удерживаются в воздухе вредные примеси, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В течение 12-13 июня по данным Центральной геофизической обсерватории Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных допустимых концентраций в районах: улица Скляренка, Оболонский проспект, Бессарабская и Демеевская площади.

Такие метеорологические условия, по данным Укргидрометцентра (жара, поле повышенного давления, слабый ветер) и, соответственно, уровень загрязнения удержатся в Киеве до 18 июня.

При этом отмечается, что уровень загрязнения – с тенденцией к повышению.

Ранее синоптики сообщали, что к концу этой недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. По предварительным прогнозам, 16-17 июня жара ослабеет.