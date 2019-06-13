Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.06.2019, 19:03

ГСЧС предупреждает о загрязнении воздуха в Киеве

ГСЧС предупреждает о загрязнении воздуха в Киеве - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных допустимых концентраций в некоторых районах столицы

С 8 июня в столице из-за метеорологических условий накапливаются и удерживаются в воздухе вредные примеси, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В течение 12-13 июня по данным Центральной геофизической обсерватории Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных допустимых концентраций в районах: улица Скляренка, Оболонский проспект, Бессарабская и Демеевская площади.

Такие метеорологические условия, по данным Укргидрометцентра (жара, поле повышенного давления, слабый ветер) и, соответственно, уровень загрязнения удержатся в Киеве до 18 июня.

При этом отмечается, что уровень загрязнения – с тенденцией к повышению.

Ранее синоптики сообщали, что к концу этой недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. По предварительным прогнозам, 16-17 июня жара ослабеет.

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, ГСЧС, загрязнение воздуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 