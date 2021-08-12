Из-за съемок 1+1 в центре Киева на полтора дня ограничат движение

Из-за съемок канала 1+1 ко Дню независимости в центре Киева ограничат движение транспорта на полтора дня с 23 по 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Движение транспорта будет ограничено на территории Золотоворотского сквера, улицы Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко) и улице Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал до дома 6-А на улице Золотоворотской).

Ограничения начнут действовать в 12:00 23 августа, а закончатся в 00:00 25 августа.

В распоряжении КГГА отмечается, что ограничения на движение вводят в связи со съемками праздничной студии ТСН канала 1+1 ко Дню независимости.

10 августа в Киеве произошел скандал из-за съемок рекламного ролика Red Bull. Во время съемок на Софийской площади дрифтовали автомобили, после чего остались следы от колес на брусчатке.

В КГГА утверждают, что не давали разрешения на съемки, а полиция открыла уголовное дело о хулиганстве. Компания Red Bull извинилась перед киевлянами и властями столицы.

Марк Сировой

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