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Из-за съемок 1+1 в центре Киева на полтора дня ограничат движение

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 16:20
Из-за съемок 1+1 в центре Киева на полтора дня ограничат движение - Фото
Золотые ворота в Киеве (фото - Depositphotos.com)

Из-за съемок канала 1+1 ко Дню независимости в центре Киева ограничат движение транспорта на полтора дня с 23 по 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Движение транспорта будет ограничено на территории Золотоворотского сквера, улицы Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко) и улице Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал до дома 6-А на улице Золотоворотской).

Ограничения начнут действовать в 12:00 23 августа, а закончатся в 00:00 25 августа.

В распоряжении КГГА отмечается, что ограничения на движение вводят в связи со съемками праздничной студии ТСН канала 1+1 ко Дню независимости.

Марк Сировой
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