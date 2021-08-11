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Дрифт на Софийской площади. Red Bull попросила прощения у киевлян и городских властей

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 00:25
Дрифт на Софийской площади. Red Bull попросила прощения у киевлян и городских властей - Фото
Фото: КГГА

Компания Red Bull Украина извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве. Об этом говорится на официальной странице Stories Instagram компании.

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"Red Bull Украина просит прощения у жителей Киева и городской власти за видеосъемку, которая сегодня утром происходила на Софийской площади. К сожалению, случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур. Это было недосмотром с нашей стороны и мы глубоко об этом сожалеем", – отметили в компании.

В Red Bull Украина отметили, что "сначала руководствовались правилом" оставить место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, в котором оно было.

"И эта работа сейчас продолжается. Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет", – добавили в Red Bull Украина.

  • 10 августа в сети появилось видео, на котором неизвестные устроили дрифт на Софиевской площади в Киеве. Как выяснилось позже, компания Red Bull Украина снимала рекламный ролик, не получив на это разрешения властей.
  • В КГГА сообщили, что покрытие на исторической площади сильно загрязнено следами автомобильных колес, и во время съемок место не огораживалось, что создавало опасность для пешеходов. Ущерб оценили в 50 000 грн. Полиция завела дело о хулиганстве.
Наталия Медведева
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киев Red Bull Софиевская площадь дрифт
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