Неизвестные устроили дрифт на Софиевской площади в Киеве. Видео опубликовал в Facebook первый заместитель гендиректора заповедника София Киевская Вадим Кириленко.

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На опубликованном видео два автомобиля описывают восьмерку вокруг памятника Богдану Хмельницкому на Софиевской площади. На видео заметны люди, снимающие происходящее на камеры.

В феврале 2020 года в центре Харькова водитель выехал на встречную полосу и устроил дрифт: видео.

Денис Юдин

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