Неизвестные устроили дрифт на Софиевской площади в Киеве: видео
10.08.2021, 10:35
Фото – скриншот видео Вадим Кириленко, Facebook
Неизвестные устроили дрифт на Софиевской площади в Киеве. Видео опубликовал в Facebook первый заместитель гендиректора заповедника София Киевская Вадим Кириленко.
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На опубликованном видео два автомобиля описывают восьмерку вокруг памятника Богдану Хмельницкому на Софиевской площади. На видео заметны люди, снимающие происходящее на камеры.
- В феврале 2020 года в центре Харькова водитель выехал на встречную полосу и устроил дрифт: видео.
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