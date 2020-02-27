В центре Харькова водитель вылетел на встречку и устроил дрифт – видео

В центре Харькова на площади Конституции водитель выехал на встречную полосу и устроил дрифт. Об этом сообщает Vgorode.kh.

Инцидент произошел вчера вечером. Автомобиль остановился буквально в метре от другой машины, а затем продолжил дрифтовать у парковочных мест.

ОСТОРЖНО: На видео нецензурная лексика

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Х Харьков (@h_kharkov) 26 Фев 2020 в 1:01 PST

Смотрите также: ДТП в Харькове. У Зайцевой в колонии будут "облегченные условия"

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер написал в Facebook, что этим инцидентом должны заняться правоохранители. Он обязался взять ситуацию под личный контроль.

В ноябре 2017-го года в паре сотен метров от места вчерашнего инцидента произошло смертельное ДТП, когда Lexus Алены Зайцевой вылетел на тротуар, убив шестерых человек. Она и Геннадий Дронов, водитель Volkswagen Touareg, с которым столкнулся джип, получили по 10 лет тюрьмы.

Читайте также: ДТП в Харькове. Зайцева просит Верховный суд отменить приговор

Видео: ХС • Харьков/Facebook