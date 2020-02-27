В центре Харькова водитель вылетел на встречку и устроил дрифт – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В центре Харькова автомобилист устроил дрифт на встречной полосе. Два года назад рядом с этим местом произошло ДТП, в котором погибли шесть пешеходов

В центре Харькова на площади Конституции водитель выехал на встречную полосу и устроил дрифт. Об этом сообщает Vgorode.kh.

Инцидент произошел вчера вечером. Автомобиль остановился буквально в метре от другой машины, а затем продолжил дрифтовать у парковочных мест.

ОСТОРЖНО: На видео нецензурная лексика

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Х Харьков (@h_kharkov)

Смотрите также: ДТП в Харькове. У Зайцевой в колонии будут "облегченные условия"

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер написал в Facebook, что этим инцидентом должны заняться правоохранители. Он обязался взять ситуацию под личный контроль.

  • В ноябре 2017-го года в паре сотен метров от места вчерашнего инцидента произошло смертельное ДТП, когда Lexus Алены Зайцевой вылетел на тротуар, убив шестерых человек. Она и Геннадий Дронов, водитель Volkswagen Touareg, с которым столкнулся джип, получили по 10 лет тюрьмы.  

Читайте также: ДТП в Харькове. Зайцева просит Верховный суд отменить приговор

Видео: ХС • Харьков/Facebook

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Алена Зайцева, Харьков, площадь конституции, Алексей Кучер, дрифт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Американский вертолет в рекламном ролике уничтожил российские "Арматы" - видео
Американский вертолет в рекламном ролике уничтожил российские "Арматы" - видео
В центре Харькова водитель вылетел на встречку и устроил дрифт – видео
В центре Харькова водитель вылетел на встречку и устроил дрифт – видео
Как менялась вечная мерзлота в северном полушарии Земли в 2003–2017 годах: видео
Как менялась вечная мерзлота в северном полушарии Земли в 2003–2017 годах: видео
ТЭК Цены на нефть снизились до минимума за 13 месяцев из-за опасений о коронавирусе
Коронавирус может возродить Санэпидемстанцию. Это не шутка, а идея СНБО. Кому еще это надо
FMCG Коронавирус может возродить Санэпидемстанцию. Это не шутка, а идея СНБО. Кому еще это надо
Глава Укрэнерго: Ситуация на рынке электроэнергии критическая
ТЭК Глава Укрэнерго: Ситуация на рынке электроэнергии критическая
Популярное
фото/видео
Американский вертолет в рекламном ролике уничтожил российские "Арматы" - видео
Американский вертолет в рекламном ролике уничтожил российские "Арматы" - видео
В центре Харькова водитель вылетел на встречку и устроил дрифт – видео
В центре Харькова водитель вылетел на встречку и устроил дрифт – видео 11:20
Как менялась вечная мерзлота в северном полушарии Земли в 2003–2017 годах: видео
Как менялась вечная мерзлота в северном полушарии Земли в 2003–2017 годах: видео 10:38
Футбол. "Бенфика" vs "Шахтер": где и когда смотреть решающий матч Лиги Европы
Футбол. "Бенфика" vs "Шахтер": где и когда смотреть решающий матч Лиги Европы 08:43
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 