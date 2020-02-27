В центре Харькова водитель вылетел на встречку и устроил дрифт – видео

В центре Харькова на площади Конституции водитель выехал на встречную полосу и устроил дрифт. Об этом сообщает Vgorode.kh.
Инцидент произошел вчера вечером. Автомобиль остановился буквально в метре от другой машины, а затем продолжил дрифтовать у парковочных мест.
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Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер написал в Facebook, что этим инцидентом должны заняться правоохранители. Он обязался взять ситуацию под личный контроль.
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Видео: ХС • Харьков/Facebook