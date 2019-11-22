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ДТП в Харькове. Зайцева просит Верховный суд отменить приговор

ДТП в Харькове. Зайцева просит Верховный суд отменить приговор - Фото
Елена Зайцева (фото: Tetyana Dotsyak/Facebook)
22.11.2019, 07:27

Адвокат считает: наказание слишком сурово – и не соответствует тяжести преступления

Юлия Плетнева, адвокат виновницы смертельного ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой, подала кассационную жалобу в Верховный Суд с требованием отменить или пересмотреть приговор своей подзащитной. Об этом говорится в постановлении суда.

Защитник просит суд принять одно из двух решений. Первое – отменить приговор в части наказания и возмещения материального/морального ущерба, закрыть уголовное производство. Второе – сократить срок до пяти лет и освободить от его отбывания с испытательным сроком; лишить водительских прав на два года; вместо солидарного (по 50%) возмещения ущерба с другим виновником ДТП обязать Зайцеву заплатить 30%, а Дронова – 70%.

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Адвокат свои требования обосновывает нарушениями уголовного и уголовного процессуального законодательства во время вынесения приговора. Кроме того, она настаивает: наказание не соответствует степени тяжести преступления и личности пострадавшей.

Верховный суд пока оставил без движения заявление адвоката, поскольку нашел в нем ряд процессуальных недочетов. Однако у Плетневой есть 15 дней на то, чтобы их исправить.

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дтп Елена Зайцева Геннадий Дронов Харьков сумская юлия плетнева
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