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Bihus нашли "скрытый" дом у слуги народа Ткаченко, он отрицает

Bihus нашли "скрытый" дом у слуги народа Ткаченко, он отрицает - Фото
Александр Ткаченко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.10.2019, 10:10

Журналисты заявляют, что задекларировать якобы арендованный дом на Трухановом острове в Киеве Ткаченко должен был еще будучи кандидатом в нардепы

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Народный депутат IX созыва Верховной Рады от Слуги народа и бывший гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко пользуется незадекларированным имением в природоохранной зоне - на Трухановом острове в Киеве, передает Bihus.info. Сам Ткаченко отрицает эту информацию. 

Журналисты заявляют, что задекларировать якобы арендованный дом на Трухановом острове в Киеве Ткаченко должен был еще будучи кандидатом в нардепы, но он этого так и не сделал. 

Основной дом, два меньшего размера и двор с озером на крыльце находятся посреди участка 4 гектара, которую городские власти передали в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО Учебно-спортивный коммерческий клуб "Україно".

Строить на этой земле запрещено - она относится к прибрежной защитной полосе и входить в охранную зону. 

Фото с этого "незаконного дома" Ткаченко опубликовал еще в мае 2018 года, что, по мнению журналистов, свидетельствует о том, что он пользуется им более года. 

Ткаченко прокомментировал эту информацию, заявив: "Во-первых, я не владею домом. Во-вторых, арендую его, и не тот, который на фото, а другой. В-третьих, арендовал его этим летом. Я неоднократно бывал на Трухановом острове, занимался там спортом. Отличное место, поэтому в этом году мы с женой решили арендовать на летний период там дом. Договор аренды подписали на полгода еще в мае этого года. Поэтому аренда будет отображена в декларации за нынешний год". 

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декларация Труханов остров дом александр ткаченко
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