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Как в октябре. Погода в Киеве на новый год установила несколько температурных рекордов

04.01.2021, 14:12
Как в октябре. Погода в Киеве на новый год установила несколько температурных рекордов - Фото
Фото: пресс-служба КГГА

31 декабря температура в Киеве была как в октябре, 1 января зафиксированы три температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

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Среднесуточная температура 31 декабря 2020 года в Киеве впервые за 140 лет составила +7,4 градуса. Это на 1,7 градуса выше рекордного значения для этого дня в 1925 году. Климатическая норма превышена на 10,2 градуса, что соответствует погоде в середине октября.

После полудня 31 декабря максимальная температура поднялась до +8,4 градуса, на 0,2 градуса выше, чем предыдущий рекорд в 1925 году.

1 января 2021 года было зафиксировано сразу три температурных рекорда:

– минимальная температура не опустилась ниже +4,4 градуса, на 2,1 градуса выше рекорда 1936 года;

– среднесуточная температура составила +5,9 градуса, на 1,8 градуса выше рекордов 1902 и 2007 годов;

– максимальная температура поднялась до +8,5 градусов, превысив рекорд 1973 года на 1,1 градуса.

Денис Юдин
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