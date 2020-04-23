Карантин. Кличко рассказал, как дети закончат учебный год в школах Киева

Иллюстративное фото: Lukas Barth-Tuttas/EPA

Учебные заведения столицы и сами ученики должны быть готовы к окончанию учебного года дистанционно. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Мэр напомнил, что вчера карантин в Украине продлили до 11 мая и это означает, что "нужно быть готовыми к окончанию учебного года дистанционно".

"Минобразования уже предоставило разъяснения для всех заведений образования. Ознакомиться с ними можно на сайте министерства. Сегодня все столичные заведения образования продолжают работать в режиме дистанционного обучения, онлайн занятий", - заявил Кличко.

Он уточнил, что оформление свидетельств о получении базового среднего образования, табелей обучения учеников должно быть завершено учебными заведениями не позже 15 июня. Ученикам 1-8-х и 10-х классов, которые планируют поменять учебное заведение, рекомендуют высылать копии документов электронной почтой или другим способом, а оригиналы предоставить в сентябре 2020 года.

Кличко подчеркнул, что Минобразования и городская власть проводят консультации и разрабатывают алгоритм действий, чтобы вступительная кампания в высшие учебные заведения состоялась.

8 апреля в Минобразования назвали сроки возможного начала учебного года в вузах.

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