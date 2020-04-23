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Карантин. Кличко рассказал, как дети закончат учебный год в школах Киева

Карантин. Кличко рассказал, как дети закончат учебный год в школах Киева - Фото
Иллюстративное фото: Lukas Barth-Tuttas/EPA
23.04.2020, 12:55

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, как ученики завершат учебный год в столичных школах

Учебные заведения столицы и сами ученики должны быть готовы к окончанию учебного года дистанционно. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Мэр напомнил, что вчера карантин в Украине продлили до 11 мая и это означает, что "нужно быть готовыми к окончанию учебного года дистанционно". 

"Минобразования уже предоставило разъяснения для всех заведений образования. Ознакомиться с ними можно на сайте министерства. Сегодня все столичные заведения образования продолжают работать в режиме дистанционного обучения, онлайн занятий", - заявил Кличко. 

Он уточнил, что оформление свидетельств о получении базового среднего образования, табелей обучения учеников должно быть завершено учебными заведениями не позже 15 июня. Ученикам 1-8-х и 10-х классов, которые планируют поменять учебное заведение, рекомендуют высылать копии документов электронной почтой или другим способом, а оригиналы предоставить в сентябре 2020 года. 

Кличко подчеркнул, что Минобразования и городская власть проводят консультации и разрабатывают алгоритм действий, чтобы вступительная кампания в высшие учебные заведения состоялась.

  • 8 апреля в Минобразования назвали сроки возможного начала учебного года в вузах.

Читайте также: Минобразования разъяснило (наконец-то), как ученикам и учителям закончить учебный год

Владислав Сердюк
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