Карантин в Украине. Кличко рассказал, в каком случае могут запретить движение метро

Однако, мэр Киева не дал точного ответа на вопрос о том, остановится ли транспорт, если город войдет в "красную" зону

Движение общественного транспорта в Киеве, в частности метро, может быть остановлено при условии, если больницы не будут справляться с наплывом пациентов с COVID-19. Об этом в эфире Свобода Live сказал городской голова Киева Виталий Кличко.

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Мэр столицы считает, что "мягкое" повышение количества цифры заболевших не столь критично, намного важнее, чтобы не было "взрыва" заболеваемости.

"Что значит взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей меньше количества пациентов», - пояснил Кличко.

По его мнению, неверно "зачесывать всех (мэров - ред.) под одну гребенку". Однако, на вопрос о том, остановится транспорт в Киеве, если город попадет в «красную» карантинную зону, Виталий Кличко точно не ответил.

выявили в Киеве. 27 августа в Украине зафиксировали 1974 заболевших коронавирусом за сутки. Из них 220 случаев

Станислав Стороженко

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