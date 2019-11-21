КГГА - о кинотеатре "Киев": Зрители ежедневно были в опасности

Кинотеатр Киев (Фото - скриншот из видео)

Здание кинотеатра "Киев" сейчас находится в непригодном к использованию состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заявление директора КП Киевкинофильм Дениса Хомича.

По словам Хомича, помещение кинотеатра "беспощадно эксплуатировалось годы, сюда не вкладывали ни копейки, а посетители ежедневно оказывались в опасности. Крыша в ужасном состоянии, плесень на потолке, пожарные выходы замурованы, а в подвале разрушаются несущие конструкции".

Также проверка установила, что в "Киеве" отсутствуют системы дымоудаления, речевого оповещения о пожаре, автоматизация систем противопожарной защиты, молниезащита, в нерабочем состоянии находятся системы внутреннего противопожарного водоснабжения, система автоматической пожарной сигнализации. Также металлические конструкции не обеспечивают класс огнестойкости R60, эвакуационные выходы не соответствуют нормам эвакуации людей при пожаре, в объеме лестничной клетки на выход снаружи устроено помещение.

Хомич заявил, что в ближайшее время городская комиссия по вопросам собственности обсудит с арендатором капремонт.