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КГГА предупреждает киевлян о половодье: каким районам приготовиться

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 21:11
КГГА предупреждает киевлян о половодье: каким районам приготовиться - Фото
Наводнение, паводок (иллюстративное фото - pixabay.com)

В Киеве прогнозируют увеличенный уровень половодья в результате осадков: есть риск подтопления отдельных территорий. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

По прогнозам синоптиков, в конце апреля-начале мая ожидаются обильные дожди.

Однако, подчеркивают в КГГА, ожидаемые максимальные уровни половодья не несут угрозы промышленным объектам и жилым массивам.

Возможно подтопление некоторых пляжей и зон отдыха, а также некоторых садово-дачных участков. Речь идет о селах Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге столицы.

Возможны частичные затопления территорий на дачных массивах: Воскресенские сады, Русановские сады, Осокорки, Позняки, Вишенки.

Возможно частичное подтопление в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, а также залива Берковщина.

Вероятны затопления прирусловых участков массива Конча-Заспа.

Жителям этих территорий и проживающим рядом с водоемами в КГГА советуют перенести самые ценные вещи на верхние этажи зданий или чердаки и быть готовыми выключить электричество/газ, все бытовые приборы.

"На всякий случай, подготовьте ценные вещи и документы, если придется на время покинуть дом. Также позаботьтесь о домашних животных", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина
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