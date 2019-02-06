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06.02.2019, 09:45

Киев из-за снега стоит в пробках: карта

Киев из-за снега стоит в пробках: карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На основных дорогах столицы из-за ухудшения погодных условий движение затруднено

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Из-за ухудшения погодных условий по всему Киеву сегодня, 6 февраля, значительно затруднено движение автомобилей.

Как показывают Google Maps, пробки сейчас на проспекте Победы - от станций метро "Житомирская" до метро "Берестейская" движение почти парализовано.

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Стоит в пробках бульвар Тараса Шевченко в обоих направления. Машины застопорились у Бесарабского рынка, Европейской площади, в районе Крещатика, ул. Сечевых Стрельцов, ул. О. Гончара, ул. Бульварно-Кудрявская, площади Льва Толстого.


Карта: Google Maps

Пробки также зафиксированы на Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской улицах, возле ст. метро "Днепр".

Затруднено движение на ул. Елены Телиги, ул. Степана Бандеры, стоит ул. Семена Скляренко. На Подоле также наблюдаются пробки - ул. Константиновка рядом с метро "Тараса Шевченко".

На большинстве мостов столицы в направлении правого берега также большие пробки.

КГГА предупреждает, что непростые погодные условия сохранятся в течение как минимум ближайшего часа. Поэтому водителям рекомендуют отказаться от рискованного маневрирования, включить габаритные огни или противотуманные фары, при приближении к пешеходным переходам снижать скорость.

Ранее сообщалось, что на сегодня синоптики прогнозируют в ряде областей Украины снег и снег с дождем.

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Теги: киев, погода, пробка
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