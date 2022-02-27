Киев. Комендантский час продолжается, власть никого не эвакуирует, не выходите на улицы

Комендантский час в Киеве продолжается, городская власть не проводит никакой эвакуации, не покидайте безопасные места, даже если кто-то предлагает. Об этом говорится в заявлении Киевской горгосадминистрации.

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"Продолжается комендантский час. Никаких мер по эвакуации город не проводит. Есть информация, что неизвестные агитируют выходить из домов и укрытий для эвакуации. Если вам предлагают покинуть безопасное место, игнорируйте эти призывы", – говорится в заявлении.

В КГГА напомнили: комендантский час в Киеве продлится до 08:00 28 февраля.

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Марк Сировой

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