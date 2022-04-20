Киев. Метро снова будет работать до станции "Лесная", интервал сократят до 10-15 минут

Красная ветка киевского метро снова будет работать до станции "Лесная", а интервал движения поездов сократят. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

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Движение поездов до станции метро "Лесная" будет возобновлено с 21 апреля, отмечают в КГГА. Интервал движения сократят до 10-15 минут вместо ныне действующего интервала в 30 минут.

Без остановок поезда продолжат следовать мимо станций "Майдан Независимости", "Крещатик", "Кловская", которые расположены рядом с правительственным кварталом.

Подземные станции метро продолжат работать круглосуточно как укрытие.

С начала полномасштабной войны России против Украины красная ветка метро была закрыта на левом берегу Киева, поскольку станции там – наземные.

Марк Сировой

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