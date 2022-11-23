Киев может ждать самая худшая зима со времен Второй мировой войны – Кличко

Жителям Киева нужно приготовиться к сценарию повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах. Киев может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны". Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы должны готовиться к худшему сценарию. Он бы случился, если бы произошло широкомасштабное отключение электроэнергии, а температура была бы еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы дело зашло так далеко", – отметил Кличко.

Кроме электроснабжения, по его словам, ограничения могут затронуть также водоснабжение и отопление.

В то же время Кличко не верит, что российский диктатор Владимир Путин достигнет своих целей, разрушая украинскую инфраструктуру. "Он хочет терроризировать людей, заставить их замерзать без света, чтобы люди давили на Зеленского, чтобы он сдался. Но этого не будет. У меня сложилось впечатление, что люди становятся только злее, решительнее. Мы не умрем и не убежим, как того хочет Путин", – сказал мэр Киева.

18 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя в результате российских ракетных ударов.

22 ноября в НЭК "Укрэнерго" заявили, что в результате российских обстрелов повреждения получили почти все крупные украинские электростанции, кроме трех атомных.

Читайте также: Шмыгаль о заявлениях об эвакуации зимой: Руководствуйтесь только официальной информацией

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.