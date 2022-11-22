Шмыгаль о заявлениях об эвакуации зимой: Руководствуйтесь только официальной информацией

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя заявления о якобы возможной эвакуации украинцев из-за проблем с энергетикой, призвал руководствоваться только официальной информацией. Об этом он сказал на заседании правительства.

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"У нас есть государственная компания Укрэнерго, которая постоянно коммуницирует необходимую четкую информацию, есть Министерство энергетики, есть ответственные представители областных военных администраций. Президент, правительство также постоянно информируют о положении дел. Поэтому прошу руководствоваться только официальной информацией", – заявил он.

19 ноября BBC сообщило, что генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время интервью якобы посоветовал украинцам выезжать за границу. В ДТЭК это отрицают.

В ДТЭК также сказали, что полный блекаут в Киеве теоретически возможен, но он был бы непродолжительным.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает преждевременными призывы выезжать на зиму за границу.

Вадим Ребрина

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