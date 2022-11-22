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Шмыгаль о заявлениях об эвакуации зимой: Руководствуйтесь только официальной информацией

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 18:31
Шмыгаль о заявлениях об эвакуации зимой: Руководствуйтесь только официальной информацией - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя заявления о якобы возможной эвакуации украинцев из-за проблем с энергетикой, призвал руководствоваться только официальной информацией. Об этом он сказал на заседании правительства.

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"У нас есть государственная компания Укрэнерго, которая постоянно коммуницирует необходимую четкую информацию, есть Министерство энергетики, есть ответственные представители областных военных администраций. Президент, правительство также постоянно информируют о положении дел. Поэтому прошу руководствоваться только официальной информацией", – заявил он.

Вадим Ребрина
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энергетика эвакуация Денис Шмыгаль
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