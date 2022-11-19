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В ДТЭК просят украинцев подумать о выезде за границу для снижения нагрузки на энергосети

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 17:03
В ДТЭК просят украинцев подумать о выезде за границу для снижения нагрузки на энергосети - Фото
Максим Тимченко (фото: пресс-служба ДТЭК)

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинцам следует подумать о выезде из страны, чтобы снизить нагрузку на энергосети. Об этом он сказал в комментарии BBC.

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"Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет весьма полезно для системы", – сказал Тимченко.

По его словам, энергосистема становится менее надежной с каждой российской атакой, а снижение потребления электроэнергии является ключевым для ее функционирования.

Правительство призвало украинцев ограничить использование бытовой техники, например духовок и стиральных машин. Но поврежденная энергетическая система все еще не в состоянии производить достаточное количество электроэнергии, чтобы удовлетворить текущие потребности, поэтому любой способ сокращения потребления, включая выезд из страны, следует рассматривать как помощь Украине выиграть войну против России, пояснил Тимченко.

"Если потреблять меньше, то больницы, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение", – отметил руководитель ДТЭК.

Он также сообщил, что у компании закончилось определенное оборудование и запчасти, поэтому она обратилась к партнерам, государственным служащим, компаниям и производителям оборудования за помощью для немедленной поставки оборудования.

Вадим Ребрина
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