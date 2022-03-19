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Киев – на первом месте в мире по загрязненности воздуха – IQAir

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 08:44
Киев – на первом месте в мире по загрязненности воздуха – IQAir - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По данным сервиса IQAir, Киев вышел на первое место по степени загрязненности воздуха. Киевляне сообщают, что чувствуют запах гари.

Киев – на первом месте в мире по загрязненности воздуха – IQAir

Тем не менее в КГГА уверяют, что беспокоиться не стоит:

"В столице наблюдается незначительное задымление. Это связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра. По данным специалистов качество воздуха соответствует нормам.

Но просим не открывать окна и не выходить из дома без необходимости".

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что смог в Киеве появился из-за пожара на свалке вблизи Новых Петровцев и безветренной погоды.

Дмитрий Смирнов
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