Киев накрыло градом, непогода будет до конца 2 июня – видео, фото
До конца суток 2 июня в Киеве и области ожидаются опасные метеорологические явления – грозы, град и шквалы ветра. Об этом предупредил Укргидрометцентр.
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Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, объявлен первый уровень опасности (желтый).
Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.
В соцсетях публикуют видео непогоды в столице:
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