Киев накрыло градом, непогода будет до конца 2 июня – видео, фото

Метеорологи предупредили, что непогода в столице будет до конца суток

Скриншот с видео Натальи Диденко, Facebook

До конца суток 2 июня в Киеве и области ожидаются опасные метеорологические явления – грозы, град и шквалы ветра. Об этом предупредил Укргидрометцентр.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, объявлен первый уровень опасности (желтый).

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

В соцсетях публикуют видео непогоды в столице:

Фото – Украинский гидрометеорологический центр

Фото – Украинский гидрометеорологический центр

Фото – Украинский гидрометеорологический центр