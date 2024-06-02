Київ накрило градом, негода вируватиме до кінця 2 червня – відео, фото

Метеорологи попередили, що негода вируватиме у столиці до кінця доби

Скриншот із відео Наталки Діденко, Facebook

До кінця доби 2 червня в Києві та області очікуються небезпечні метеорологічні явища – грози, град і шквали вітру. Про це попередив Укргідрометцентр.

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Пориви вітру можуть сягати 15-20 метрів на секунду, оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

У соцмережах публікують відео негоди в столиці:

Фото – Український гідрометеорологічний центр

Фото – Український гідрометеорологічний центр

Фото – Український гідрометеорологічний центр