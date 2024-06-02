Київ накрило градом, негода вируватиме до кінця 2 червня – відео, фото
До кінця доби 2 червня в Києві та області очікуються небезпечні метеорологічні явища – грози, град і шквали вітру. Про це попередив Укргідрометцентр.
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Пориви вітру можуть сягати 15-20 метрів на секунду, оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).
Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
У соцмережах публікують відео негоди в столиці:
- 1 квітня метеорологи зафіксували одразу три нові температурні рекорди у Києві.
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