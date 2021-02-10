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Киев третий день стоит в пробках из-за снегопада: карта

10.02.2021, 08:09
Киев третий день стоит в пробках из-за снегопада: карта - Фото
Пробки в Киеве (Фото – Сергей Долженко, EPA)

Третий день подряд из-за снегопада Киев стоит в пробках. Об этом говорят данные сервиса Google Maps.

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На 8:00 пробки образовались на всех мостах через Днепр и на подъездах к ним, особенно сильно затруднено движение со стороны левого берега.

На левом берегу сильные пробки на проспекте Николая Бажана, Харьковском шоссе, Броварском проспекте, проспекте Освободителей, бульваре Перова, Братиславской улице, улице Оноре де Бальзака.

На правом берегу стоит Набережное шоссе, Голосеевский проспект, проспект Валерия Лобановского, бульвар Тараса Шевченко, улица Сечевых стрельцов, проспект Степана Бандеры, улица Елены Телиги, проспект Победы и другие.

Сильно затруднен въезд в Киев по Житомирскому шоссе.

Денис Юдин
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