Второй день снегопадов: крупные города Украины стоят в пробках – карты
09.02.2021, 09:47
Пробки в Киеве (Фото – Сергей Долженко, EPA)
Большие города Украины встали в пробках из-за снегопада: движение автомобилей сильно затруднено в Киеве, Львове, Днепре и Харькове. Об этом говорят данные сервиса Google Maps.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На 9:30 9 февраля ситуация на дорогах крупнейших городов Украины выглядела так:
Киев:
Львов:
Днепр:
Харьков:
Сегодня на севере Украины и в Харьковской области продолжатся снегопады, в центральных областях мокрый снег, предупреждает ГСЧС.
- Вчера, 8 февраля, движение было затруднено на многих улицах Киева.
Читайте также: Снегопады и заморозки. Какой будет погода в Украине на этой неделе – прогноз
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Директор по маркетингу
Киев • AROMA KAVA
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджерРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии