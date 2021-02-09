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Второй день снегопадов: крупные города Украины стоят в пробках – карты

09.02.2021, 09:47
Второй день снегопадов: крупные города Украины стоят в пробках – карты - Фото
Пробки в Киеве (Фото – Сергей Долженко, EPA)

Большие города Украины встали в пробках из-за снегопада: движение автомобилей сильно затруднено в Киеве, Львове, Днепре и Харькове. Об этом говорят данные сервиса Google Maps.

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На 9:30 9 февраля ситуация на дорогах крупнейших городов Украины выглядела так:

Киев:

Львов:

Днепр:

Харьков:

Сегодня на севере Украины и в Харьковской области продолжатся снегопады, в центральных областях мокрый снег, предупреждает ГСЧС.

Читайте также: Снегопады и заморозки. Какой будет погода в Украине на этой неделе – прогноз

Денис Юдин
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Львов киев Харьков днепр снегопад пробки
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