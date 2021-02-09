Второй день снегопадов: крупные города Украины стоят в пробках – карты

Большие города Украины встали в пробках из-за снегопада: движение автомобилей сильно затруднено в Киеве, Львове, Днепре и Харькове. Об этом говорят данные сервиса Google Maps.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На 9:30 9 февраля ситуация на дорогах крупнейших городов Украины выглядела так:

Киев:

Львов:

Днепр:

Харьков:

Сегодня на севере Украины и в Харьковской области продолжатся снегопады, в центральных областях мокрый снег, предупреждает ГСЧС.

Вчера, 8 февраля, движение было затруднено на многих улицах Киева.

Читайте также: Снегопады и заморозки. Какой будет погода в Украине на этой неделе – прогноз

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.