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Киев. В супермаркете обнаружили рыбу с токсинами ботулизма

Киев. В супермаркете обнаружили рыбу с токсинами ботулизма - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
01.11.2019, 11:27

Магазин обязали временно приостановить реализацию рыбной продукции

В Киеве в одном из супермаркетов, который находится на улице Полковника Потехина, 2, обнаружили токсин ботулизма в вяленой рыбе. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

"В связи с регистрацией случая заболевания ботулизмом жителя Киева, который, возможно, связан с употреблением рыбной продукции промышленного производства (рыбы вяленой), Главное управление Госпотребслужбы в Киеве провело внеплановое инспектирование с отбором образцов пищевых продуктов", - отметили в пресс-службе.

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Фото: скрин с сайта consumer.gov.ua

По результатам лабораторных исследований Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы, специалисты выявили  ботулинистические токсины в образце проб "Толстолобик вяленый", срок годности которого был до 23 декабря 2019 года.

Магазин обязали временно приостановить реализацию рыбной продукции.

  • 15 августа в Харькове умер мужчина, которого госпитализировали с подозрением на ботулизм. Они с супругой тоже ели вяленую рыбу. 
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киев супермаркет ботулизм
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