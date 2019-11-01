Киев. В супермаркете обнаружили рыбу с токсинами ботулизма

В Киеве в одном из супермаркетов, который находится на улице Полковника Потехина, 2, обнаружили токсин ботулизма в вяленой рыбе. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.
"В связи с регистрацией случая заболевания ботулизмом жителя Киева, который, возможно, связан с употреблением рыбной продукции промышленного производства (рыбы вяленой), Главное управление Госпотребслужбы в Киеве провело внеплановое инспектирование с отбором образцов пищевых продуктов", - отметили в пресс-службе.
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Фото: скрин с сайта consumer.gov.ua
По результатам лабораторных исследований Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы, специалисты выявили ботулинистические токсины в образце проб "Толстолобик вяленый", срок годности которого был до 23 декабря 2019 года.
Магазин обязали временно приостановить реализацию рыбной продукции.