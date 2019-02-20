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20.02.2019, 20:10

Киевляне смогут оценивать и комментировать работу врачей

Киевляне смогут оценивать и комментировать работу врачей - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На основе этих оценок будут составляться рейтинги медиков

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С 1 марта киевляне смогут оценить работу врачей, зарегистрированных в системе Helsi.me. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить оценку медику и оставить текстовый отзыв. После получения десяти и более оценок у врача формируется рейтинг - средняя оценка за последние полгода.

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Киевляне, зарегистрированные в системе Helsi.me, будут иметь возможность ознакомиться с рейтингом врачей и выбрать, с кем подписать декларацию или к какому специалисту обратиться за консультацией.

"Конечно же, непосредственный руководитель медицинского учреждения не имеет финансовых рычагов воздействия на врача, учитывая его рейтинг. Таким рычагом станет пациент, оценивая работу медика. Соответственно врач с высоким рейтингом будет иметь большую базу пациентов, с которыми подписаны декларации, что непосредственно влияет на его зарплату", - отметил Поворозник.

По его словам, в системе Helsi.me зарегистрированы 1,5 млн киевлян, также в ней в ней доступны более 2 тыс врачей.

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Теги: медреформа, врач, медицина, реформа, Helsi
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