Киевпасстранс объяснил, почему киевляне ехали снаружи электрички

Screenshot_4

На коммунальном предприятии Киевпасстранс пояснили, почему вчера в Киеве случился сбой в работе городской электрички, из-за чего многим пассажирам на станции "Троещина-2" не хватило места в вагонах. Об этом КП рассказало в ответ на запрос ТСН.

В Киевпасстрансе говорят, что по состоянию на 20 февраля ежедневно работают 9 электропоездов.

Реклама

Сейчас, по словам коммунальщиков, в силу разных обстоятельств не хватает локомотивних бригад, которые обслуживают электричку. Это связано, в том числе, с ростом случаев сезонных заболеваний, а также техническими неисправностями поездов.

Несколько поездов электрички курсируют с уменьшенным количеством вагонов - до четырех единиц. В Киевпасстрансе говорят, что в отцепленных вагонах полностью износились колесные пары.

С ремонтом вагонов возникли проблемы, так как, по словам коммунальщиков, украинские производители колесных пар не в состоянии одновременно удовлетворить все потребности железнодорожных предприятий Украины.

"До 2014 года большая часть колесных пар и их комплектующие для Украины, изготавливались на предприятиях РФ и предприятиях, которые сейчас находятся на территориях ОРДЛО", - сказали на предприятии.

Вчера утром на столичной Троещине произошел сбой в работе городской электрички, из-за чего некоторые составы проезжали станцию "Троещина-2" без остановки. Некоторые пассажиры цеплялись за движущийся состав с наружной стороны.