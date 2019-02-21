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21.02.2019, 18:43

Киевпасстранс объяснил, почему киевляне ехали снаружи электрички

Киевпасстранс объяснил, почему киевляне ехали снаружи электрички - Фото
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Говорят, что раньше комплектующие поставляла РФ, а теперь украинские производители не могут удовлетворить спрос

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На коммунальном предприятии Киевпасстранс пояснили, почему вчера в Киеве случился сбой в работе городской электрички, из-за чего многим пассажирам на станции "Троещина-2" не хватило места в вагонах. Об этом КП рассказало в ответ на запрос ТСН.

В Киевпасстрансе говорят, что по состоянию на 20 февраля ежедневно работают 9 электропоездов.

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Сейчас, по словам коммунальщиков, в силу разных обстоятельств не хватает локомотивних бригад, которые обслуживают электричку. Это связано, в том числе, с ростом случаев сезонных заболеваний, а также техническими неисправностями поездов.

Несколько поездов электрички курсируют с уменьшенным количеством вагонов - до четырех единиц. В Киевпасстрансе говорят, что в отцепленных вагонах полностью износились колесные пары.

С ремонтом вагонов возникли проблемы, так как, по словам коммунальщиков, украинские производители колесных пар не в состоянии одновременно удовлетворить все потребности железнодорожных предприятий Украины.

"До 2014 года большая часть колесных пар и их комплектующие для Украины, изготавливались на предприятиях РФ и предприятиях, которые сейчас находятся на территориях ОРДЛО", - сказали на предприятии.

Вчера утром на столичной Троещине произошел сбой в работе городской электрички, из-за чего некоторые составы проезжали станцию "Троещина-2" без остановки. Некоторые пассажиры цеплялись за движущийся состав с наружной стороны.

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Теги: транспорт, вагон, поезд, электричка, Киевпасстранс
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