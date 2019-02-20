На киевской Троещине пассажиры штурмовали электричку: видео

Сегодня утром на столичной Троещине произошел сбой в работе городской электрички, из-за чего некоторые составы проезжали станцию "Троещина-2" без остановки. Об этом сообщает издание Vgorode.

Кроме того в курсирующих составах было по четыре вагона, вместо положенных шести.

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На станции собралось большое число пассажиров. Судя по видео, не все они смогли сегодня попасть в центр города. Некоторые цеплялись к движущемуся составу с наружной стороны.

В Киевпасстрансе извинились за причиненные неудобства, объяснив их тем, что с самого утра были отменены 8 рейсов электрички.

Это уже не первый подобный случай на станции Троещина-2. В октябре 2018 года пассажиры заблокировали движение состава в знак протеста против того, что не хватает поездов, и электричка ездит не по расписанию.