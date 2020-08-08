Кличко: Самокаты Bolt в Киеве - незаконны. Уберут сами или мы уберем

Мэр Киева Виталий Кличко призвал компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

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"Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида "транспорта" не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг", - отметил Кличко.

По его словам, в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов - по принципу велопроката.

Кличко добавил, что конкурс будет проведен, но после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении.

"Поэтому я призываю компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами", - сказал Кличко.

Bolt сообщила , что в Киеве запускается прокат электросамокатов 7 августа компания

Арина Толина

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