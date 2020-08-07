В Киеве откроется прокат электросамокатов

Первые локации, где можно будет взять электросамокат в аренду, появятся в центре столицы

В Киеве запускается прокат электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба компании Bolt.

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В компании заявили об окончании тестового периода сервиса и готовности запустить услугу по всему городу.

Первые локации с прокатом электросамокатов появятся на Почтовой площади, Майдане Независимости, Бессарабской площади, Золотых воротах и в Мариинском парке.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить или обновить приложение Bolt для вызова такси, подойти к самокату и отсканировать его QR-код. Оплата услуги производится безналичным способом.

В приложении на карте отмечены безопасные места, в которых можно будет припарковать самокат после поездки. Если пользователь оставит самокат за пределами специально отведенных мест, его оштрафуют.

Из-за эпидемии коронавируса все самокаты будут проходить регулярную дезинфекцию.

Летом 2018 года компания Nextbike перезапустила в Киеве прокат велосипедов

В июне этого года сервис проката велосипедов Nextbike провел ребрендинг и стал называться в Киеве Bikenow.

Денис Юдин

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