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Кличко: До конца отопительного сезона тарифы на проезд пересматриваться не будут

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 20:49
Кличко: До конца отопительного сезона тарифы на проезд пересматриваться не будут - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба мэра Киева)

В Киеве до конца отопительного сезона не будут пересматривать тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

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По словам мэра Киева, вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

Как отметил Кличко, первый замглавы КГГА инициировал процесс публичных консультаций по установлению новых тарифов на проезд в общественном транспорте Киева.

Он сообщил, что в КГГА обратились Киевский метрополитен и Киевпасстранс с тем, что "тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости".

Кличко напомнил, что в стране значительно выросли цены на энергоносители, которые являются главной составляющей стоимости тарифа.

"Также подчеркну, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд. гривен. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но сегодня не выполняет условий меморандума", заявил мэр Киева.

По его словам, в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. "Напомню, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн из городского бюджета", – сказал Кличко.

Мэр сообщил, что городская власть поставлена перед выбором: либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд.

"Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?", – отметил Кличко.

Он добавил, что понимает, насколько острым является вопрос стоимости проезда для киевлян.

"И отмечу, что вынесен он пока только на обсуждение. Это – проект. А не принятое решение!" – заявил Кличко.

По его словам, как менеджер, он говорит о сложной экономической ситуации, в которой оказался город: "Из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом".

А как мэр Киева, Кличко заявил: "Вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!".

Кличко: До конца отопительного сезона тарифы на проезд пересматриваться не будут
  • 16 ноября власти Киева объявили о повышении цен с 1 января 2022 года на проезд в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) до 20 грн.
Наталия Медведева
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