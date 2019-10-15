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Кличко назначил Луценко своим внештатным советником

Кличко назначил Луценко своим внештатным советником - Фото
Игорь Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.10.2019, 15:04

Экс-депутат стал советником мэра Киева по вопросам предотвращения и выявления коррупции

Мэр Киева Виталий Кличко назначил своим советником на общественных началах бывшего народного депутата Игоря Луценко. Об этом Луценко сообщил в своем Facebook.

Экс-депутат отметил, что стал советником мэра Киева по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

"Я назначен советником городского головы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Киеве. Буду работать на общественных началах, никому ничего не должен", - написал Луценко.

10 октября Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное дело против Кличко.

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