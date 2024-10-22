Кличко отстранил своего заместителя Прокопива после расследования Bihus.info

Владимир Прокопив (Скриншот из расследования Bihus)

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил заместителя Владимира Прокопива после расследования Bihus.info о приобретении недвижимости в столице семьей и "друзьями" чиновника. Он также призвал правоохранителей и антикоррупционные органы провести проверку.

14 октября Bihus.info опубликовало первую часть расследования о Прокопиве. В ней журналисты рассказали, как его семья "накупила квартиры и офисы по всему Киеву" за время его каденции. 21 октября вышла вторая часть – в ней о том, что два друга Прокопива через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, ранее принадлежавших городу.

Кличко заявил, что призывает к проверке этих фактов, а для ее объективности решил отстранить Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправляющимся полномочиям.

Сам Прокопив заявил, что он готов и открыт к проверке, а за должность замглавы КГГА "никогда не держался", поэтому сам написал заявление на увольнение.