Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва після розслідування Bihus.info

Сам посадовець запевняє, що йому нема чого приховувати

Володимир Прокопів (Скриншот із розслідування Bihus)

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив заступника Володимира Прокопіва після розслідування Bihus.info про придбання нерухомості у столиці родиною і "друзями" посадовця. Він також закликав правоохоронців і антикорупційні органи здійснити перевірку.

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14 жовтня Bihus.info опублікувало першу частину розслідування про Прокопіва. У ній журналісти розповіли, як його родина "накупила квартир та офісів по всьому Києву" за час його каденції. 21 жовтня вийшла друга частина – в ній про те, що двоє друзів Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту.

Кличко заявив, що закликає до перевірки цих фактів, а задля її обʼєктивності вирішив відсторонити Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень.

Сам Прокопів заявив, що він готовий і відкритий до перевірки, а за посаду заступника голови КМДА "ніколи не тримався", тому сам написав заяву на звільнення.