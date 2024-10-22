Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва після розслідування Bihus.info
Мер Києва Віталій Кличко відсторонив заступника Володимира Прокопіва після розслідування Bihus.info про придбання нерухомості у столиці родиною і "друзями" посадовця. Він також закликав правоохоронців і антикорупційні органи здійснити перевірку.
14 жовтня Bihus.info опублікувало першу частину розслідування про Прокопіва. У ній журналісти розповіли, як його родина "накупила квартир та офісів по всьому Києву" за час його каденції. 21 жовтня вийшла друга частина – в ній про те, що двоє друзів Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту.
Кличко заявив, що закликає до перевірки цих фактів, а задля її обʼєктивності вирішив відсторонити Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень.
Сам Прокопів заявив, що він готовий і відкритий до перевірки, а за посаду заступника голови КМДА "ніколи не тримався", тому сам написав заяву на звільнення.
- З 1 грудня 2015 року до жовтня 2020 року Прокопів був секретарем Київської міськради та заступником мера столиці Кличка.
- 25 жовтня 2020 року на виборах до Київради Прокопіва було обрано депутатом від Європейської солідарності. 8 грудня він знов став заступником голови КМДА.