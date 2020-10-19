UA

Кличко сообщил, когда все жилые дома Киева подключат к отоплению

19.10.2020, 13:23
Кличко сообщил, когда все жилые дома Киева подключат к отоплению - Фото
Фото: depositphotos.com

По словам мэра столицы Виталия Кличко, на полный запуск централизованной системы отопления нужно примерно неделю

В Киеве тепло уже получают объекты социальной инфраструктуры и почти половина жилых домов, полностью подключат жилые дома до конца этой недели. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сегодня во время онлайн пресс-конференции.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Сегодня тепло уже получают социальные объекты – больницы, школы, садики, другие учреждения социальной инфраструктуры. Также тепло подали уже почти в половину жилых домов столицы. Больше подключенных домов сегодня – в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах", – отметил мэр.

Он напомнил, что на полный запуск централизованной системы отопления, протяженностью в 2700 километров, городу нужно примерно неделю.

Кличко отметил, что следить за тем, чтобы в домах киевлян было тепло будет городская жилищно-коммунальная инспекция. Также инспекторы будут проверять, как коммунальные службы реагируют на жалобы от жителей столицы.

  • 16 октября сообщалось, что в столице начался отопительный сезон.

Читайте также: Начало отопительного сезона: какие города первыми дадут тепло в квартиры – видео

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
киев виталий кличко отопление

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов

Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов
 