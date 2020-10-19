Кличко сообщил, когда все жилые дома Киева подключат к отоплению

По словам мэра столицы Виталия Кличко, на полный запуск централизованной системы отопления нужно примерно неделю

В Киеве тепло уже получают объекты социальной инфраструктуры и почти половина жилых домов, полностью подключат жилые дома до конца этой недели. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сегодня во время онлайн пресс-конференции.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Сегодня тепло уже получают социальные объекты – больницы, школы, садики, другие учреждения социальной инфраструктуры. Также тепло подали уже почти в половину жилых домов столицы. Больше подключенных домов сегодня – в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах", – отметил мэр.

Он напомнил, что на полный запуск централизованной системы отопления, протяженностью в 2700 километров, городу нужно примерно неделю.

Кличко отметил, что следить за тем, чтобы в домах киевлян было тепло будет городская жилищно-коммунальная инспекция. Также инспекторы будут проверять, как коммунальные службы реагируют на жалобы от жителей столицы.

16 октября сообщалось, что в столице начался отопительный сезон.

Читайте также: Начало отопительного сезона: какие города первыми дадут тепло в квартиры – видео

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.