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Уже завтра. 16 октября в Киеве стартует отопительный сезон

15.10.2020, 12:54
Уже завтра. 16 октября в Киеве стартует отопительный сезон - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Причиной запуска отопительного сезона стала низкая среднесуточная температура

В эту пятницу, 16 октября, в столице начнется отопительный сезон, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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"С завтрашнего дня начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение", – отметил Кличко. Он объяснил, что город принял такое решение учитывая среднесуточную температуру, а на следующей неделе ожидается еще большее похолодание и температура опустится до 3-5º тепла.

Для полного запуска всех систем теплоснабжения для более чем 12 000 домов понадобится около недели, а подключение детских садиков, больниц, школ и других объектов социальной сферы будет происходить на отдельным заявкам, подчеркнул мэр столицы.

По его словам, контролировать стабильность теплоснабжения будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция, поскольку во время эпидемии особенно важно, чтобы в квартирах было комфортно и тепло.

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Дарья Мостовая
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