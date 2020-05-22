Кличко: В Киеве выросло количество больных пневмонией

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В Киеве увеличилось количество больных пневмонией, за последнюю неделю с диагнозом пневмония в больницы госпитализировали 167 человек. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Хочу сообщить, что количество заболеваний пневмонией в городе растет. Только за эту неделю - с понедельника, госпитализированы 167 человек с диагнозом пневмония. Всего в стационарах лечатся 307 больных пневмонией", - отметил Кличко.

По его словам, медики объясняют это тем, что с потеплением люди массово выходят отдыхать на природу и не берегут свое здоровье. "Поэтому я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью. Ведь ослабленный иммунитет делает человека уязвимым к любым заболеваниям, в том числе и к коронавирусу", - сказал Кличко.

Он добавил, что мобильные бригады медиков продолжают выезжать к пациентам на отбор образцов для проведения тестов на коронавирус.

В Киевском городском лабораторном центре и коммунальных заведениях столицы протестовали почти 24 700 человек.

Кличко подчеркнул, что сегодня в Киеве ПЦР-тесты делают не только людям с подозрением на коронавирус, но и всем больным пневмонией.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

а минувшие сутки в Киеве выявили 47 случаев COVID-19, один человек умер. Среди новых заболевших - девять медиков. За сутки в столице госпитализированы 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей. 22 мая сообщалось , что з