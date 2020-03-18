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Кличко: Заявления о возможном запуске метро в Киеве — это частное мнение

Кличко: Заявления о возможном запуске метро в Киеве — это частное мнение - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба Кабмина)
18.03.2020, 22:29

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о возможном частичном возобновлении работы метро

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что люди, которые говорят о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами в транспортной отрасли и выражают свое персональное мнение. Об этом Кличко сказал в эфире Украинского радио.

"Люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, не является ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональная мысль, которую они выражают", - сказал Кличко.

"Мы понимаем очень большие сложности, с которыми сегодня столкнулись киевляне из-за ограничений передвижения по городу. И дискутируются на эту тему люди, которые являются здоровыми сейчас, я надеюсь, что они останутся здоровыми, и наша задача, чтобы распространения вируса не было", - говорит мэр. - добавил он.

Это первый случай в истории Киевского метрополитена, когда его движение было остановлено, отметил Кличко.

  • Ранее сегодня секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что депутаты Киевсовета рассматривают возможность работы столичного метрополитена в ограниченном режиме.
  • В то же время сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства о закрытии метро неизменно.

Ребрина Вадим
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