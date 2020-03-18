В Киевсовете рассматривают возможность возобновления работы метро

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Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что депутаты Киевсовета рассматривают возможность работы столичного метрополитена в ограниченном режиме.

Прокопив отметил, что закрытие метро для города является огромной проблемой, так как дает дополнительную нагрузку на наземный общественный транспорт.

"Поэтому депутатский корпус сейчас разрабатывает спецмеры, которые должны быть приняты для того, чтобы метро в ограниченном режиме, но все-таки заработало. Для этого нужно будет просить Кабмин внести изменения в постановления и решения Киевсовета по поводу оплаты этого проезда", - сказал секретарь Киевсовета.

В то же время генеральный директор коммунального предприятия Киевпастранс Дмитрий Левченко сегодня во время брифинга сообщил, что в Киеве разрабатывают дополнительные маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать маршруты метро (Укринформ).

ОБНОВЛЕНО В 19:08. В то же время сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства о закрытии метро неизменно, сообщает РБК-Украина.

"Каждый день украинское метро перевозит около 3 миллионов граждан. В течение двух недель, если не остановить метро и не остановить этот пассажиропоток, все 2 миллиона заболеют. Посчитайте процент смертности. Это и будет цена слабости и непринятого решения об остановке метро. Решение правительства остается неизменным, метро должно быть закрытым", - заявил Шмыгаль.

17 марта, с 23:00 в Киеве прекратило работу метро .

прекратило работу метро 18 марта на территории Киевской области временно введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.

Сегодня около 50 человек блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов в Киевской области, требуя возобновить пассажирское сообщение с Киевом.