В Фастове люди блокировали железную дорогу, требуя пустить электричку: фото

Сегодня около 50 человек блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов в Киевской области, требуя возобновить пассажирское сообщение с Киевом, приостановленное в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Люди были возмущены и требовали восстановить движение электропоездов, которое было прекращено на основании решения правительства Украины, отметили в полиции.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая провела с гражданами "разъяснительную беседу".
"После профилактической беседы, по решению горсовета, людей доставили в пункт назначения автотранспортом", - сказано в сообщении.
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