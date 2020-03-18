В Фастове люди блокировали железную дорогу, требуя пустить электричку: фото

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Сегодня около 50 человек блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов в Киевской области, требуя возобновить пассажирское сообщение с Киевом, приостановленное в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Люди были возмущены и требовали восстановить движение электропоездов, которое было прекращено на основании решения правительства Украины, отметили в полиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая провела с гражданами "разъяснительную беседу".

"После профилактической беседы, по решению горсовета, людей доставили в пункт назначения автотранспортом", - сказано в сообщении.

17 марта, с 23:00 в Киеве прекратило работу метро .

прекратило работу метро 18 марта на территории Киевской области временно введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.

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