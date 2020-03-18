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Что изменится, если в вашем городе введут ЧС или ЧП. Справка

Что изменится, если в вашем городе введут ЧС или ЧП. Справка - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
18.03.2020, 17:00

Ограничение движения, эвакуация, остановка предпринимательской деятельности и привлечение граждан к ликвидации последствий катастрофы

Сегодня Киевская облгосадминистрация ввела на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Для Киева решение о ЧС должны объявить в КГГА. LIGA.net узнала, чем ЧС отличается от чрезвычайного положения (ЧП), и как это может выглядеть.

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявляют, что ЧС не предусматривает никаких ограничений для граждан в отличие, например, от ЧП. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

- Назначается ответственный за ликвидацию последствий ЧС, который может самостоятельно принимать решения об эвакуации, остановке деятельности предприятий, привлекать к проведению спасательных операций транспорт из зоны ЧС и граждан (с их согласия). Он также может принимать любые другие решения, необходимые для ликвидации последствий ЧС и обеспечения безопасности людей;

- Определяется зона ЧС, прогнозируются масштабы последствий и возможные зоны распространения;

- Организовывается работа по локализации и ликвидации последствий ЧС, осуществляется жизнеобеспечение пострадавших и защита населения;

- Аварийно-спасательные службы имеют право беспрепятственного доступа на территорию предприятий, а также могут внедрять временный запрет или ограничение движения транспорта и пешеходов вблизи и в пределах зоны ЧС.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

СПРАВКА. ЧП в Украине или на отдельной ее территории вводится указом президента, который должна утвердить Рада. ЧП может быть введен на 30 суток (по всей стране) и на 60 (на отдельной территории). ЧП могут продлить в случае необходимости.

- Устанавливается особый режим въезда/выезда, ограничивается передвижение по территории ЧП. Допускается осмотр транспорта и ограничение его движения;

- Усиливается охрана общественного порядка и важных объектов;

- Вводится запрет массовых мероприятий и забастовок;

- Допускается принудительное изъятие имущества у предприятий/граждан;

- Также допускается временная или безвозвратная эвакуация людей из мест опасных для проживания, установка карантина и других обязательных противоэпидемических мер, введение особого порядка распределения еды и продуктов первой необходимости;

- Изменение режима работы предприятий, переориентация их на производство необходимой продукции;

- Введение комендантского часа;

- Проверка документов у граждан, а в необходимых случаях - проведение личного досмотра, досмотра вещей, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан;

- Запрет призывникам и военнообязанным менять место жительства без ведома военкомата.

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Владислав Сердюк
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