Коронавирус. В Киеве показали контейнеры для сбора использованных масок: фото

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В Киев поступила первая партия одноразовых контейнеров, которые установят в пунктах сбора медицинских масок и перчаток от жителей города. Об этом сообщил в Facebook депутат Киевского горсовета, глава комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.

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Собранные отходы вместе с контейнерами будут передавать специализированному предприятию для безопасной утилизации.

Отмечается, что контейнеры сделаны из вторсырья, объем каждого 120 литров.

Сообщается, что одноразовые закрытые (есть только небольшое отверстие, куда можно выбросить перчатки или маску) контейнеры были заказаны для того, чтобы вывозить использованы средства защиты было безопасно и удобно.

В горсовете анонсировали обустройство пунктов сбора в ближайшие дни. Адреса локаций пообещали назвать позже.

Отмечается, что утилизация использованных средств индивидуальной защиты важна не только из-за экологии, но и для обеспечения безопасности и здоровья людей.

15 апреля сообщалось, что в ближайшее время планируется установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киева.