Коцюбинское должно стать частью Киева - Кличко

По словам мэра столицы, жители поселка должны иметь такие же права, что и киевляне, так как фактически они проживают в Киеве

Поселок городского типа Коцюбинское должен стать частью Киева, сообщил на пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко, добавив, что это "прежде всего, в интересах жителей поселка".

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Кличко отметил, что жители Коцюбинского давно выступают за присоединение поселка к столице, а Киевсовет поддержал такое стремление. "Теперь решение о присоединение Коцюбинского к Киеву исключительно за парламентом", - отметил он.

Также Кличко подчеркнул, что давно считает Коцюбинское частью Киева, назвав пгт "своеобразным анклавом" на территории столицы, у которого больше нет автомобильного сообщения ни с одним другим городом.

На сегодня Коцюбинское не входит ни в один административный район Киева, а в вопросах образования и медицины искусственно подчиняется Ирпенскому городскому совету. Но жители поселка пользуются социальной и коммунальной инфраструктурой столицы, так как фактически проживают в Киеве, добавил мэр.

По мнению Кличко, жители Коцюбинского должны иметь такие же права, что и киевляне, а не ехать в Ирпень "за получением справок и сервисов". Не одобрил Кличко и инициативу по присоединению Коцюбинского к Бучанскому району, отметив, что это было бы нелогичным ни с территориальной, ни с инфраструктурной, ни с социально-экономической точек зрения.

В мае 2016 года суд признал незаконным присоединение Коцюбинского к Ирпеню.

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Дарья Мостовая

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