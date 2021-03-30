Куда зайти в туалет в Киеве в локдаун. В КГГА назвали адреса общественных уборных

В столице работает около сотни коммунальных уборных – без учета тех, что расположены в ТРЦ. Причем одиннадцать из них находятся в центре Киева, рядом с популярными туристическими маршрутами. Об этом говорится на сайте Киевской госадминистрации.

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Адреса автоматизированных туалетов в центре столицы:

- ул. Трехсвятительская, 8 (верхняя станция фуникулера);

- ул. Владимирская, 24 (рядом с Софийской площадью);

- ул. Владимирская, 42 (возле музея Золотые ворота);

- пл. Арсенальная, 1 (недалеко от одноименной станции метро);

- пл. Европейская, 1 (напротив гостиницы Днепр);

- ул. Крещатик, 1 (здание гостиницы Днепр);

- ул. Крещатик, 17 (рядом с Пассажем);

- ул. Крещатик, 27 (в здании магазина одежды Всі.Свої);

- ул. Прорезная, 3 (через дорогу от McDonald's, который возле выхода из метро Крещатик);

- проезд Владимирский, 15 (рядом с Печерским судом);

- пл. Контрактовая, сквер № 3 (между выходом из метро Контрактовая площадь и памятником Григорию Сковороде).

Дополнительно в КГГА сняли видео о том, как новые общественные уборные выглядят снаружи и внутри. Стоимость одного посещения составляет 10 грн, оплатить можно банковской картой с PayPass.

20 марта в Киеве стартовал трехнедельный локдаун – полный список ограничений.

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Дарья Мостовая

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