Куда зайти в туалет в Киеве в локдаун. В КГГА назвали адреса общественных уборных
В столице работает около сотни коммунальных уборных – без учета тех, что расположены в ТРЦ. Причем одиннадцать из них находятся в центре Киева, рядом с популярными туристическими маршрутами. Об этом говорится на сайте Киевской госадминистрации.
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Адреса автоматизированных туалетов в центре столицы:
- ул. Трехсвятительская, 8 (верхняя станция фуникулера);
- ул. Владимирская, 24 (рядом с Софийской площадью);
- ул. Владимирская, 42 (возле музея Золотые ворота);
- пл. Арсенальная, 1 (недалеко от одноименной станции метро);
- пл. Европейская, 1 (напротив гостиницы Днепр);
- ул. Крещатик, 1 (здание гостиницы Днепр);
- ул. Крещатик, 17 (рядом с Пассажем);
- ул. Крещатик, 27 (в здании магазина одежды Всі.Свої);
- ул. Прорезная, 3 (через дорогу от McDonald's, который возле выхода из метро Крещатик);
- проезд Владимирский, 15 (рядом с Печерским судом);
- пл. Контрактовая, сквер № 3 (между выходом из метро Контрактовая площадь и памятником Григорию Сковороде).
Дополнительно в КГГА сняли видео о том, как новые общественные уборные выглядят снаружи и внутри. Стоимость одного посещения составляет 10 грн, оплатить можно банковской картой с PayPass.
- 20 марта в Киеве стартовал трехнедельный локдаун – полный список ограничений.
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