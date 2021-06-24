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Купаться не рекомендуется. На пяти пляжах Киева нашли кишечную палочку: список

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 10:24
Купаться не рекомендуется. На пяти пляжах Киева нашли кишечную палочку: список - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В пробах воды на пяти пляжах Киева обнаружена кишечная палочка, сообщает Госпродпотребслужба.

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Превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки зафиксировано на пляжах "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица".

В Госпродпотребслужбе рекомендуют пользоваться этими пляжами только как зонами отдыха, без купания.

Карта расположения столичных пляжей доступна по ссылке.

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Денис Юдин
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киев пляж кишечная палочка
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